VIDEO | Rapina in banca, gli attimi in cui viene bloccato il ladro armato

Travisati e armati tentano colpo in banca dopo aver preso in ostaggio direttore e dipendenti ma, scattato l’allarme, Polizia di Stato e Carabinieri intervengono rapidamente e li bloccano. In manette 2 persone

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dell'Eur e gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma,hanno arrestato 2 cittadini romani, di 45 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con le accuse di tentata rapina in concorso, ricettazione, sequestro di persona e porto abusivo di arma da sparo con matricola abrasa.



I due, ieri mattina, giunti a bordo di un motoveicolo presso un istituto bancario in via Pico della Mirandola, sotto minaccia, hanno preso in ostaggio il direttore e immobilizzato i dipendenti con delle fascette di plastica.

Il secondo rapinatore, con la pistola finta, è stato fermato all'interno della banca (come si vede nel video) dopo che il primo, con la pistola vera, era stato fermato all'esterno dai carabinieri, mentre tentava la fuga.

LA NOTIZIA COMPLETA - Paura in banca: armati di pistola tengono in ostaggio e legano direttore e dipendenti