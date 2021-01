VIDEO | Ponte Mammolo si allaga, il bus Cotral resta impantanato

Mattinata di passione per i passegeri dei bus Cotaral e Atac che hanno percorso la zona di Ponte Mammolo a cause del rischio di esondazione del fiume Aniene.

L'affluente del Tevere ha minacciato di uscire dagli argini tra la zona di Ponte Mammolo e quella di Ponte Nomentano, a seguito delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. La strada però si è allagato tanto che un bus Cotral è rimasto impantanato. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale. Nessun problema per i passegeri a bordo.

#info #atac - capolinea bus Ponte Mammolo sospeso per allerta livello fiume Aniene, i bus effettuano capolinea in aree limitrofe. 1/2 #roma

#info #atac - situazione zona Ponte Mammolo per criticità fiume Aniene: per informazioni su servizio Cotral, utilizzare il canale @BusCotral #Roma

Il servizio in partenza da Ponte Mammolo è al momento regolare.

Possono verificarsi ritardi in arrivo causati dalla viabilità interrotta in ingresso al modo di scambio. https://t.co/GRF53ZyONy