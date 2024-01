VIDEO | La disperazione del padre del 14enne ucciso: "Mi domando perché Alexandru fosse lì alle 3"

È caccia a chi ha premuto il grilletto da un'auto uccidendo il quattordicenne Alexandru Ivan fa nel parcheggio della metro C a Pantano, a ridosso della periferia est di Roma. Più colpi esplosi da una vettura arrivata mentre il ragazzo era nel piazzale assieme al compagno della madre e ad altri familiari, tra cui il nonno.

Le indagini dei carabinieri di Frascati, coordinate dalla Procura di Velletri, vanno avanti senza sosta. Edward Ivan, il papà del ragazzo arrivato da Firenze dove vive da alcuni anni, chiede giustizia: "Mi domando perché alle 3 di notte Alexandru fosse qui. L’avevo sentito per l’ultima volta due giorni fa e mi aveva detto che era stanco, a dicembre era stato con me in Romania", ha detto a Lapresse.

"Chi ha sbagliato deve pagare. Non so cosa possa essere successo. Mio figlio era un bravo ragazzo, è stato portato qui dal suo patrigno. Adesso cosa dovrò fare con la mia ex moglie? La notizia l’ho saputa da mia madre che l'aveva vista sui siti. Io mi trovavo a Firenze dove mi sono trasferito per lavoro".