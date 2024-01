VIDEO | Omicidio Pantano, ecco dove è stato ucciso il 14enne Ivan Alexandru

L'omicidio di Ivan Alexandru è avvenuto nel comune di Monte Compatri, in particolare nella zona di Pantano, capolinea della metro C situato al confine con la città di Roma. Qui, a ridosso della Casilina, è presente un enorme parcheggio pubblico usato dai pendolari della provincia ad est della Capitale per lasciare l'auto e proseguire poi con la terza linea della metro. Le aree limitrofe alla stazione, specie di sera, diventano terreno di caccia per spacciatori e non solo. La vegetazione presente e il punto strategico, rende la zona particolarmente allettante per le attività criminali.

La zona è inoltre spesso punto di ritrovo per comitive di Monte Compatri, Zagarolo, Olevano, Colleferro, e più in generale parte dei Castelli e monti Prenestini, che qui si danno appuntamento spesso per proseguire poi verso Roma.

Il punto in cui è stato ritrovato il cadavere, in particolare, è particolarmente buio. Lo si attraversa quando, usciti dalla metro, si va verso gli autobus della Cotral. Di sera e di notte però, il via vai è praticamente azzerato.