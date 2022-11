VIDEO | A Prati sulla scena del crimine: residenti sotto choc per il triplice omicidio

Le immagini e le voci da via Augusto Riboty e via Durazzo, di fronte alle palazzine dove sono stati trovati i cadaveri

Tre donne uccise. Tre prostitute trovate in una pozza di sangue nella mattinata di oggi, giovedì 17 novembre, in due palazzine distanti pochi chilometri tra loro nel quartiere di Prati.

Orrore e sgomento tra i tanti che vivono nella zona di via Augusto Riboty, dove sono state assassinate due donne di origini cinesi: “Si prostituivano e lo sapevano tutti - dice un abitante di zona a RomaToday -. Ma si è sempre svolto tutto in modo discreto, non è mai successo nulla. Sono ovviamente molto dispiaciuto”. “Qui da anni denunciamo questa situazione e nessuno dice o fa nulla”, tuona invece un’altra residente.

In via Durazzo, poche ore dopo e a pochi chilometri di distanza, il ritrovamento di un altra donna assassinata, di 65 anni e di origini colombiane.