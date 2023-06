VIDEO | Omicidio suicidio a Roma, lo choc degli abitanti di zona: "Abbiamo sentito i tre spari"

"Ho sentito i tre spari ma all'inizio ho pensato a dei petardi, poi le volanti della polizia e un'ambulanza ed ho capito che era qualcosa di più grave". C'è incredulità tra gli abitanti di Torraccia, quartiere della periferia est di Roma e a pochi chilometri da San Basilio.

Qui, secondo l'ipotesi al vaglio degli inquirenti, si è consumato un omicidio suicido nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno. In via Rosario Nicolò, nell'androne di un palazzo, il corpo senza vita di Pierpaola Romano. A poca distanza in un parcheggio di via Nino Tamassia, all'interno di un'auto c'è il cadavere del presunto killer. Entrambi poliziotti.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per il rilievi del caso, mentre tutta la zona resta protetta dai sigilli.