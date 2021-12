VIDEO | Nudo nella fontana di piazza della Repubblica: l'intervento della polizia ripreso dai passeggeri del bus

La sua immagine mentre si arrampica nudo su una delle ninfe della fontana di piazza della Repubblica è diventata virale in poche ore. Complice un video della durata di poco più di due minuti girato da un passeggero di un bus che non cela la propria indignazione per la presenza dell'uomo nudo nello specchio d'acqua. Riprese che testimoniano l'accaduto con gli agenti che, dopo essere entrati in acqua provano a farlo desistere. Poi gli schizzi ed un tentativo di togliere la mascherina ad un agente della municipale da parte dell'uomo che da Termini si era arrampicato sulla fontana delle Naiadi dopo aver minacciato agenti e passanti con un collo di bottiglia rotto. Momenti concitati che si concludono con l'utilizzo dei manganelli in dotazione agli agenti e l'uomo bloccato mentre è immerso nell'acqua gelida della storica fontana del Centro di Roma.

A poco più di 24 ore dal fermo del 22enne nigeriano non mancano le polemiche su quanto accaduto con colpevolisti e garantisti. A sciogliere i dubbi sull'atteggiamento degli agenti intervenuti il prefetto di Roma Matteo Piantedosi che "ha ringraziato ed espresso apprezzamento per gli operatori della polizia di Roma Capitale e della questura che sono intervenuti "nella difficile situazione" riferendosi a quanto avvenuto a piazza della Repubblica, dove un nigeriano, in stato di agitazione, si è tuffato nudo nella fontana. "L'episodio - ha detto il prefetto - testimonia le difficoltà in cui si imbattono le forze dell'ordine nello svolgimento quotidiano del loro lavoro. Ma anche la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui assicurano la quotidiana sicurezza dei cittadini".

A fornire una versione ufficiale dell'accaduto la Questura di Roma che in una nota stampa spiega: "Alcuni equipaggi deputati al controllo del territorio della Questura di Roma sono intervenuti stamane (ieri ndr), con la Polizia Locale Roma Capitale, in una difficile situazione, in Piazza della Repubblica, dove uno straniero Nigeriano, di anni 22, completamente nudo, all'interno della fontana lí presente, era in stato di agitazione. A conclusione dell'intervento è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio".

"Nel corso dell'attivitá, riportata anche sui social con un video che ne documenta le fasi finali - spiegano ancora dagli uffici di via San Vitale - due agenti della polizia di stato sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano. Il Questore Mario Della Cioppa esprime riconoscenza a tutti gli agenti intervenuti, compresi quelli della Polizia Locale Roma Capitale, per aver messo a rischio la propria incolumità al fine di porre fine alle gesta sconsiderate del soggetto, esponendosi ad intemperie ed al freddo, pur di salvaguardare la stessa incolumità della persona responsabile. Per raggiungere lo scopo è stato utilizzato lo sfollagente in dotazione, esclusivamente per rendere inoffensivo il soggetto, senza arrecargli alcun danno fisico, attesa la pericolosità del medesimo che stava sopraffacendo l'appartenente alla Polizia Roma Capitale, intervenuto per primo".

Polizia di Stato, ma anche Polizia Locale di Roma Capitale. Sono infatti stati i caschi bianchi dei gruppi GSSU e SPE a procedere al fermo del 22enne nigeriano. Azione che ha trovato il commento di Marco Milani, Segretario Romano del Supl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale): "È divenuto virale il video girato questa mattina (ieri ndr), di un uomo, un 23enne di etnia africana che completamente nudo, arrampicato sulla fontana di piazza della Repubblica, sembra prendersi gioco di un agente di polizia locale che lo insegue. Il video, girato da un anonimo cittadino, mancherebbe dell'antefatto, dove lo stesso uomo aveva in precedenza minacciato l'agente di Roma Capitale con il collo di una bottiglia rotta allo scopo. Grazie alla determinazione dell'agente, finito nelle acque della fontana, rese gelide dal freddo di dicembre ed all'ausilio degli agenti della polizia di Stato, l'uomo è stato tratto in arresto dalla pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale di Roma Capitale".

"L'episodio di Roma dimostra per l'ennesima volta la presenza sul territorio ed il quotidiano contributo che le Polizie Locali D'Italia, rendono alla sicurezza, effettiva e percepita nel Paese - conclude Marco Milani -. È giunto il momento che il Governo riconosca una volta per tutte, il ruolo, i rischi e le mansioni che ogni giorno decine di migliaia di uomini e donne svolgono, equiparando i diritti a tutti i colleghi delle altre forze dell'ordine. Complimenti alla determinazione del collega, che ha reso lustro allo spirito di abnegazione degli agenti di Roma Capitale".

A difesa degli agenti intervenuti si è espresso anche Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale di Polizia (Mosap): "È nauseante leggere titoloni che parlano di Polizia violenta, quando si ignora il sacrificio, la professionalità e la dedizione di uomini e donne in divisa. L'intervento di questa mattina a Roma non è stato affatto semplice e i colleghi della polizia insieme ai caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati davvero efficienti e professionali. Ringraziamo anche il Questore Della Cioppa e il Prefetto Piantedosi per aver riconosciuto la dedizione e lo spirito di sacrificio dei colleghi. Attestazioni di vicinanza come queste, sono fondamentali per chi ogni giorno rischia la pelle in strada".

Montaggio video Veronica Altimari