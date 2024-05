VIDEO | Nove secondi per rapinare un Rolex con la truffa dello specchietto, le immagini

Meno di dieci secondi. Questo il tempo con il quale due malviventi hanno rapinato un Rolex a un automobilista fermo nel traffico in Centro Storico a Roma. Una coppia di malviventi a bordo di uno scooter, che dopo aver urtato la vettura presa di mira gli hanno strappato il prezioso orologio dal braccio, scappando con la refurtiva. Un'azione lampo, messa a segno in pochi secondi in pieno traffico cittadino.

La coppia di rapinatori è stata immortalata dalla dash cam installata su un taxi che stava transitando in largo Santa Susanna, da piazza Barberini in direzione piazza della Repubblica. Con i veicoli rallentati nel traffico, si vede uno scooter con due uomini a bordo - entrambi con caschi integrali - avvicinarsi a una vettura che si trova davanti un pullman turistico.

Il motorino si ferma poco dietro la vettura con il passeggero che scende e si abbassa per non farsi vedere dallo specchietto retrovisore. Poi l'azione criminale: lo scooterista sbatte contro lo specchietto della vittima di turno con un gomito. Nemmeno il tempo di aprire il finestrino che il complice apre lo sportello lato guida e gli strappa il Rolex. Poi sale sul motorino, già pronto per la fuga in direzione via Barberini e scappano lasciando la vittima sul posto.

Una rapina, ripresa dalla dash cam nel pomeriggio dello scorso 8 maggio, fotocopia a quella avvenuta una settimana dopo - mercoledì 15 maggio - ai danni di un automobilista ai Parioli. Anche qui un colpo lampo con il 72enne derubato nel volgere di pochi secondi di un Rolex Just Date del valore di 13mila euro in via Panama da due uomini in scooter che poco prima gli avevano urtato lo specchietto per farlo fermare. Due colpi identici, con il sospetto che in entrambi i casi ci possa essere lo zampino della stessa coppia di rapinatori.