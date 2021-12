VIDEO | Precipita da un ponteggio e muore, i testimoni: "Aveva un pezzo di ferro in mano"

Le immagini dal luogo della tragedia, in un cortile interno di un palazzo al civico 177 di via Merulana: "Una signora lo ha visto precipitare"

“Abbiamo sentito un gran rumore e poi una signora che passeggiava su questa via ha iniziato ad urlare, ha visto l’uomo cadere con un ferro in mano”. A raccontare queste poche parole, in maniera piuttosto provata, è un operaio del cantiere che sorge proprio di fronte al luogo dell’ultima tragedia accaduta nella mattinata di oggi, martedì 28 dicembre, in via Merulana.

Un 52enne italiano, impiegato in un cantiere allestito nel cortine interno di un complesso religioso, è precipitato dal ponteggio mentre stava svolgendo il suo lavoro. Per lui non c’è stato, purtroppo, niente da fare. Sul posto gli agenti della polizia di stato, i vigili del fuoco e la scientifica per i rilievi del caso.

“Le indagini appureranno la dinamica di questo incidente, ma i dati parlano di un forte incremento degli incidenti sul lavoro e bisogna agire immediatamente - dice l’assessore capitolino a Scuola, Lavoro e Formazione, Claudia Pratelli, accorsa sul posto -. E’ necessario incrementare la cultura della sicurezza e della prevenzione, ma anche eseguire delle ispezioni”.

“Nell’anno che sta per concludersi purtroppo gli incidenti mortali sul lavoro nel Lazio sono stati nella maggior parte dei casi per cadute dall’alto - ricorda in una nota l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino - per questo come assessorato chiediamo di dare immediata attuazione al vademecum in materia di edilizia già definito. Uno strumento con delle indicazioni ben precise per imprese e lavoratori, tenendo presente che anche la legge di stabilità interviene in tema di sicurezza sul lavoro assegnando nuove competenze al Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, sarà importante intensificare il lavoro della task force di coordinamento tra i diversi Enti ispettivi, già operante nel Lazio, affinché ognuno faccia la sua parte. Infine a breve per favorire la prevenzione uscirà un bando regionale sulla formazione in tema di sicurezza rivolto sia ai datori di lavoro che ai lavoratori”.

“Provo rabbia perché può succedere ad ognuno di noi - conclude l’operaio del cantiere di fronte -, possibile che nel 2021 si debba ancora morire così?”.