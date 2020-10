Roma, vestito da "morte" in giro per strada: "Indossate la mascherina". Le immagini diventano virali

Vestito da "morte" in via Prenestina ha mostrato un cartello con su scritto "indossate la mascherina, per favore". Questa l'iniziativa andata in scena oggi, sabato 24 ottobre, nella zona di Villa Gordiani.

La persona sotto la maschera, con tanto di falce, ha fermato diversi residenti mostrando la scritta, sposandosi su un segway senza manubrio. Tanti hanno ripreso la scena condividendo la immagini sui social.

