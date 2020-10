Navetta sostitutiva strapiena, in barba al distanziamento, con conseguente protesta degli utenti che la bloccano su strada. Siamo all'esterno della stazione Alessandrino, dove l'esasperazione di chi doveva prendere i mezzi pubblici per lavoro o per far rientro a casa, ha preso il sopravvento.

La linea C della metropolitana di Roma è infatti ferma, tra San Giovanni e Alessandrino, ormai da ore a causa di un decesso avvenuto stamattina, martedì 27 ottobre.