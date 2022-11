VIDEO | Delirio Metro B, le navette bus come carri bestiame

Una giungla. Utenti senza informazioni lasciati in balia delle poche navette bus. Migliaia di facce smarrite e Termini "occupata" da passeggeri senza bussola. La Metro B si blocca e mezza Roma va in tilt. Lunedì 21 novembre si è trasformata in una mattinata da incubo per migliaia di persone.

Gli autisti non parlano con chi chiede informazioni. Gli addetti Atac in piazza dei Cinquecento dicono di "non avere istruzioni a riguardo" e gli utenti si aiutano così tra loro per sapere dove andare. "Signora, la navetta per Laurentina la prende da lì", indica un ragazzo. I video e le foto raccontano meglio il caos.

Verso Castro Pretorio, una fermata da Termini, le navette sono "vivibili". Da lì in poi la Metro B è attiva e l'utenza che ha bisogno del bus minore. Verso Laurentina, invece, il caos.

"Siamo con la professoressa, non arriveremo a scuola prima delle 10", dice un ragazzo chiamando l'istituto che frequenta. "Devo andare a Laurentina, come faccio?", domanda una ragazza quasi in lacrime. "Prega o prendi un taxi", risponde un signore. Ma anche le fermate dei taxi sono piene e il caos regna. A Castro Pretorio la situazione sembra meno caotica, ma gli utenti Atac si sentono sballottati e presi in giro: "Meglio andare a piedi che aspettare le navette", ci dicono.