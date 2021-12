VIDEO | Metro B chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, assalto alle navette bus

Un uomo morto, investito da un convoglio della metropolitana della linea B, in arrivo alla banchina della stazione Circo Massimo in direzione Termini, a Roma, questa mattina poco dopo le 8. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi, si ipotizza il suicidio. Per permettere le indagini e i rilievi il traffico della Metro B è stato bloccato in entrambe le direzioni con Atac che ha attivato i bus navetta, tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio, presi d'assalto nell'ora di punta.

Diversi i commenti sui social di chi è stato costretto a ritardare l'entrata a scuola o in ufficio. I bus sostitutivi - informa Atac - si trovano nei pressi delle stazioni metro. Inevitabili i disagi con centinaia di persone che credevano di poter prendere la metro, costretti a salire sui bus strapieni. A testimonianza, dei problemi anche il video di Eugenio Landi del gruppo Ostia Infoma, che si trovava a San Paolo.

La metro B interrotta da Castro Pretorio a Basilica San Paolo.

Si fregiano dagli altoparlanti del servizio navetta attivo.

Poi lo vogliono dalla variante Omicron.

Il servizio navetta: #atac #roma pic.twitter.com/ltAGtAr3HZ — Ros (@RossDiPi) December 1, 2021

Copyright 2021 Citynews