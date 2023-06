VIDEO | Metro B bloccata: navette in tilt. "Non si riesce a salire sui bus"

Un guasto tecnico ha provocato l'interruzione del servizio sulla metro B e B1 di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, intorno alle ore 6:45. Problemi e code per accaparrarsi i bus navetta. A Piramide e Termini le situazioni più delicate. Qualcuno ha richiesto che l'intervento di polizia, carabinieri e polizia locale.

Alessandro, tra le persone in attesa di salire su un autobus sostitutivo, ha raccontato a RomaToday quanto gli è capitato: "Non sono riuscito a salire su tre mezzi. Erano tutti pieni. Poi ne sono passati altri con la scritta Atac, ma erano inagibili. Ci hanno lasciato sotto al sole e senza informazioni. Qui è anche pieno di anziani e turisti. Per non parlare dei taxi, sono pochi e tutti pieni. Una giornata buttata".