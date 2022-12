Roma come Casablanca: la festa dei tifosi marocchini dopo la vittoria con il Portogallo

In piazza dei Mirti, a Centocelle, in 300 per celebrare l'accesso in semifinale ai mondiali del Qatar. Il video dei festeggiamenti

Fuochi d'artificio, fumogeni, bandiere rosse con la stella verde del verde, ma non solo. In piazza dei Mirti infatti spuntano bandiere tunisine, dell'Algeria e della Palestina. E' la festa del Marocco, della comunità marocchina, ma anche di tutto il Maghreb. Il fischio finale al match contro il Portogallo regala la semifinale al Marocco e la festa all'intera comunità marocchina di Centocelle.

Come dopo il trionfo contro la Spagna, in 300 si sono riversati in piazza. Famiglie, giovani e meno giovani: un trionfo che sa di riscatto. Si urla a gran voce "siamo marocchini". Si canta, si salta, si accendono fumogeni e piazza dei Mirti si colora ora di rosso, ora di verde. Non mancano i fuochi d'artificio.

Una festa composta, senza disordini. A distanza un blindato della polizia ha controllato che tutto si svolgesse senza problemi e così è stato.

Per la prima volta una squadra africana è in semifinale. Festeggiano i marocchini, ma anche tutto il Maghreb e tutta l'Africa. In piazza bandiere della Tunisia, dell'Algeria, della Palestina, dell'Etiopia.