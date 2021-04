VIDEO | Blindati della polizia da una parte, manifestanti dall'altra: "Vi cacciamo dal Parlamento"

Un gruppo di manifestanti della protesta dei ristoratori ed esercenti commerciali "Io apro" si è ritrovato anche in Piazza San Silvestro. Un altro gruppo si trova invece in Piazza San Lorenzo in Lucina. In un centro di Roma blindato, è impossibile per i manifestanti raggiungere Piazza Montecitorio dove era in programma la protesta, non autorizzata dalla questura.

Tanti però i ristoratori, gli imprenditori e le Partite Iva che hanno voluto dire la loro: "Io ho due nipoti, cosa gli dico? Se ci coordiamo tutti li mandiamo casa", dice un cuoco indicando il Parlamento. "Li cacciamo tutti da lì", dice un altro. Malumori che si rimpallano con i rumori dei motori dei blindati della forze dell'ordine e delle transenne spostate e messe per bloccare il flusso di persone.