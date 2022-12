VIDEO | Caos maltempo, automobilisti e negozianti intrappolati dall'acqua alta

Le previsioni meteo erano state chiare, ed ecco che la pioggia battente sulla Capitale gia dalla giornata di venerdì, ha portato caos e disagi per le strade della città. Centinaia gli interventi in tutti i quadranti dell'Urbe. Problemi soprattutto per automobilisti e negozianti, intrappolati dall'acqua alta che ha raggiunto gli sportelli delle vetture ed i marciapiedi dove affacciano gli esercizi commerciali.

Automobilisti intrappolati

Proprio in via Ostiense è stato necesssario l'intervento degli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Qui, all'altezza del civico 71 i caschi bianchi hanno tratto in salvo due automobiliste rimaste bloccate nella vettura in panne dall'acqua alta conseguenza dell'allagamento della strada.

Piove in stazione e sui mezzi pubblici

Allagamenti su strade ed incroci ma soprattutto nei sottopassi, con alcuni chiusi temporaneamente a scopo precauzionale. Disagi anche per gli utenti del trasporto pubblico. Piove anche dentro la stazione metropolitana Piramide della linea B, ma in alcuni casi l'acqua è entrata anche all'interno dei mezzi.