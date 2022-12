Da Torpignattara a Tor Tre Teste, luminarie e addobbi made in Cina: sequestrati 30 milioni di articoli

Luminarie e addobbi made in Cina venduti a Roma. Sono oltre 30 milioni gli articoli sottoposti a sequestro dai finanzieri della Capitale che hanno denunciato all'autorità giudiziaria nove persone e segnalato in via amministrativa alla camera di commercio altre undici.

È’ il bilancio del piano straordinario di controlli attuato nei mesi di novembre e dicembre dai Reparti di Roma e provincia che, in vista delle feste natalizie, hanno battuto a tappeto il territorio, scovando in diversi depositi e punti vendita al dettaglio - situati soprattutto a Roma, in via dei Platani, via dell’Omo, via Maggi, via Casilina, via di Torrenova, viale Spartaco e via del Quadraro - luminarie, alberelli, cappelli, occhiali e braccialetti di Babbo Natale, addobbi, decorazioni varie e articoli per presepi non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.

Qualora immessa sul mercato la merce avrebbe fruttato ricavi per diversi milioni di euro.