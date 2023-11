"Non uscite, c'è il leone". La voce incredula di un papà fa da sottofondo alla passeggiata di un leone fuggito da un circo a Ladispoli. L'animale, individuato in un canneto, intorno alle 19 è uscito dall'area, attraversando le strade della cittadina del litorale. Increduli i cittadini. C'è chi non riesce a tenere acceso il cellulare per più di 5 secondi. Chi, bloccato in auto, ha la freddezza di tirare fuori il cellulare e di filmare il "re della giungla", diventato per un giorno "imperatore di Ladispoli". C'è anche il coraggioso che, a bordo dell'auto, si è messo ad inseguire il leone. Ecco alcuni dei video che in queste ore stanno facendo il giro dei social.