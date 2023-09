VIDEO | "La macchina correva, non si è nemmeno fermato a soccorrerlo": così è morto Mohammed

"Abbiamo sentito un forte boato fin dentro casa, quindi ci siamo affacciati e abbiamo visto il corpo del ragazzino ormai senza vita. Una cosa che non avremmo mai voluto vedere”. A parlare è una coppia di Finocchio, borgata che sorge nel quadrante est di Roma, lungo la via Casilina. È bastato affacciarsi dal balcone di casa loro per vedere la tragedia che ha colpito il giovane Mohammed, investito da un’auto irata e morto sul colpo a soli 13 anni nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre. Con il colpevole che, intorno alle 19 di ieri (domenica 17) si sarebbe costituito alle autorità.

Una tragedia che in molti qui definiscono annunciata: “Non è la prima volta che succedono incidenti in questo tratto di strada - spiega il titolare di un’attività che dista a pochi passi da quella della famiglia del 13enne, e che li conosce bene -. Sono delle brave persone, avevano appena finito di festeggiare l’inaugurazione del ristorante. Non ci sono davvero parole”.

L’incidente a metà strada tra un semaforo pedonale e le strisce. Tra loro ci sono almeno 300 metri di distanza: “E non si fermano nemmeno sulle strisce pedonali, corrono come matti soprattutto la notte - dice un’anziana abitante del quartiere -. Un giorno per poco non mi prendevano”.

Oltre alla tristezza e alla solidarietà per questa famiglia, tra gli abitanti di Finocchio c’è anche tanta rabbia: “Non ci sono controlli qui, ognuno fa come gli pare - tuona un altro residente -. Poi si piange per disgrazie come questa”.