Spari a San Pietro, l'inseguimento rocambolesco sotto gli occhi dei residenti: il video

Volanti della polizia prima e auto dei carabinieri poi. Le sgommate, il fumo e l'arresto. Prima ancora anche uno sparo. Il tutto sotto gli occhi di turisti e residenti, in pieno centro di Roma. Sono stati attimi di paura quelli vissuti domenica in piazza San Pietro durante l'Angelus. Un 38enne albanese, alla guida di una Bmw ha sfondato le transenne nei pressi di piazza di Sant'Uffizio.

L'uomo si è poi dato alla fuga inseguito dai militari dell'Arma. Per cercare di bloccarlo, ad un certo punto, un carabiniere ha anche sparato un colpo di pistola, centrando una gomma posteriore della macchina. Il 39enne, però, ha continuato a guidare a folle velocità per le vie del centro di Roma. La Bmw ha poi raggiunto via Gregorio VII, dov'è stata bloccata da alcune volanti della polizia. Le macchine hanno sbarrato la strada, ma l'uomo le ha speronate con forza, ferendo due agenti.

Il tutto sotto gli occhi di chi vive in quella zona di Roma. Poi il veicolo si è fermato. Quando gli agenti hanno aperto lo sportello dal lato del guidatore, l'uomo ha cercato ancora di dimenarsi e resistere all'arresto. Per poterlo bloccare è stato necessario usare il taser. "Stavo lì davanti praticamente - ha raccontato a RomaToday Leonardo, tra i primi a chiamare il numero unico per le emergenze - L'ho visto che era in auto ignorando l'alt di agenti e carabinieri. Ha dato una sgasata e se n'è andato. Ho chiamato subito il 112. Sembrava un film".