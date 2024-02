Un folle inseguimento a 130 chilometri orari da tra le province di Viterbo e Roma. Un 39enne di Tuscania, incensurato e corriere di professione, nel tardo pomeriggio di domenica non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha dato vita a una folle corsa in auto durata oltre un'ora, che avrebbe raggiunto picchi di 130 chilometri orari, tra Nepi e Trevignano Romano.

A riportare la notizia è stata ViterboToday. Dietro al furgone, come si vede anche in un video finito su Welcome To Favelas, ben cinque pattuglie dei carabinieri. Il 39enne è stato poi fermato in una zona di campagna nel territorio di Trevignano Romano, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma per l'uomo.