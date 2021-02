VIDEO | Lapidi e fiori sulla via Nomentana: "Incrocio maledetto dove si fa la conta dei morti"

Accanto ai fiori è comparsa una sua fotografia, messa lì proprio dal suo papà, nel punto in cui Luis Andriu Figueroa Fierro, di soli 25 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita.

“Un incrocio maledetto”, dicono quasi in coro i commercianti che negli anni hanno assistito a diversi tragici incidenti. “Servono più controlli, soprattutto il weekend, ma anche migliorare la segnaletica stradale, mettere delle telecamere”, suggeriscono.