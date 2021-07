VIDEO | Incendio al viadotto Saragat, fiamme vicino alle baracche

Le fiamme in un circolo con all'interno un maneggio, sul posto anche il Dos per il coordinamento del mezzo aereo elicottero

Incendio nell'area tra Serpentare e Fidene, dove la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha inviato, all'altezza del viadotto Saragat, le squadre 6/A, 9/A e l'AB/9 per un vasto incendio di sterpaglie che hanno interessato anche diverse baracche a ridosso del viadotto intorno alle 13:40. I vigili del fuoco lavorano per evitare che le fiamme interessino un circolo con all'interno un maneggio, sul posto anche il Dos per il coordinamento del mezzo aereo per lo spegnimento del rogo.