VIDEO | Incendio al Tufello: fiamme e fumo all'ex panificio occupato. Le immagini

Ex panificio in fiamme al Tufello, dove venerdì mattina è divampato un grosso incendio nei locali Ater occupati di via Capraia (qui la notizia). Alta la colonna di fumo che si è alzata in cielo con l'odore acre degli arredi e del tanto materiale presente nei locali che ha invaso gli appartamenti vicini. Distrutto dal rogo nell'ex panificio era presente un uomo di 56 anni, tratto in salvo dai vigili del fuoco. Evacuati i residenti delle due palazzine adiacenti nessuno è rimasto ferito né intossicato con l'occupante tirato fuori da una finestra medicato sul posto dal personale del 118.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del commissariato Fidene Serpentara di polizia, gli agenti del III gruppo della polizia locale di Roma Capitale e decine di residenti, scesi in strada una volta sentite le sirene dei pompieri e vista la colonna di fumo nero alzarsi nel cielo del Tufello.

Fra i presenti anche il presidente del III municipio Montesacro Paolo Emilio Marchionne: "Per fortuna sul posto ci sono vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale che hanno la situazione, nonostante l'incendio, sotto controllo - le parole del minsindaco arrivato in via Capraia 46 mentre l'incendio era ancora in atto -.Per fortuna non ci sono feriti da quello che apprendiamo e non c'è nemmeno l'esigenza, ma aspetteremo i vigili del fuoco per capirlo, di dare supporto alloggiativo a qualcuno. Si dovranno fare delle verifiche successive per capire se ci sono stati danni ulteriori. Appena spente le fiamme avremo un quadro più chiaro della situazione".