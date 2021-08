VIDEO | Brucia Tivoli, il video del maxi incendio

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da ieri mattina a Tivoli e, dopo aver evacuato circa 30 persone, di cui 10 minori dalla comunità don Bosco e 25 famiglie in tre palazzine nei pressi di via Toniello, sono ora impegnati in operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle abitazioni a fronte della propagazione dell'incendio che si è sviluppato su due fronti: uno verso Marcellina, l'altro a San Polo. Presenti sul posto 5 aps, 3 autobotti, personale Dos (direzione operazioni di spegnimento) per la gestione dei mezzi aerei, protezione civile, carabinieri, polizia locale. Durante le operazioni di assistenza le fiamme hanno bruciato un deposito di circa 70 mq a utilizzo magazzino: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, sul posto dal primo pomeriggio di ieri, e il responsabile della protezione civile comunale Andrea Di Lisa fanno un appello alla cittadinanza a collaborare nelle ricerche dei responsabili del vasto incendio, in particolare segnalando alle forze dell'ordine movimenti particolari, oggetti, elementi o tutto quanto possa essere utile alle indagini.

"E' importante che tutti i cittadini si facciano parte attiva nella ricerca delle cause (sin dai primi rilevamenti di origini dolose) - spiega il sindaco - mettendo a disposizione, ad esempio, le immagini delle telecamere private, utilissime per poter ricercare il momento esatto in cui è partito l'incendio e poter effettuare i controlli incrociati con le telecamere della rete comunale di videosorveglianza, aiutando, così, le forze dell'ordine a individuare elementi utili per ricostruire l'origine dell'incendio che sta generando una grande preoccupazione nella popolazione tiburtina. Ringrazio ancora tutte le associazioni di protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Tivoli, i carabinieri forestale, i volontari dell'associazione nazionale carabinieri e gli agenti della polizia locale e tutti coloro che sono intervenuti senza sosta sin dalla prima mattinata di ieri".

