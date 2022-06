Incendio a Roma Ovest: prima le fiamme, poi il fumo avvolgono Casalotti e Monachina

Ore di paura nella zona di Roma nord ovest a causa di un incendio che ha investito la zona della Monachina, a ridosso dell'Aurelia. Le fiamme sono divampate da via Bosco Marengo. Complice il vento e le alte temperature il rogo ha preso forza rapidamente ed ha raggiunto la via Aurelia (altezza svincolo raccordo anulare) su un versante, e via di Casalotti dall'altro avvolgendo l'intero quadrante ovest della Capitale sotto una inquietante colonna di fumo nera visibile da chilometri di distanza.

A fare le spese nell'incendio è stato anche un rimessaggio di camper sulla via Aurelia con il coinvolgimento di alcuni mezzi e con conseguenti esplosioni delle bombole gpl in dotazione.

Nelle immagini si vede l'intervento dall'alto dei vigili del fuoco. A terra le fiamme hanno in breve tempo avvolto le aree a ridosso delle case. Impressionante il fumo che ha invaso Casalotti, inghiottito dalla nube nera.