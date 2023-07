VIDEO | Rifiuti in fiamme, la colonna di fumo nero vicino all'aeroporto

Parlano da sole le immagini che riprendono l'incendio e la conseguente colonna di fumo nero che ha avvolto sabato mattina il quadrante sud est della Capitale. Riprese da via di Morena, e ben visibili da buona parte di Roma, documentano bene la situazione di emergenza che i soccorritori si sono trovati ad affrontare in questo ultimo fine settimana di luglio. Come documentato da una lettrice, l'incendio è divampato poco distante dall'aeroporto Pastine, gremito di passeggeri in transito per questo weekend di esodo estivo. Una situazione sotto controllo, con i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Incendio di rifiuti

Il grave incendio, come informano dal comune di Ciampino, "presso l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Presenti sul posto polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti".

Video Jessica Quattrociocchi per RomaToday