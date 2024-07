VIDEO | Incendio a Rocca Cencia, bruciano elettrodomestici abbandonati e sterpaglie

Incendio nel pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, nella zona di Rocca Cencia, a Roma. In un'area a ridosso di via del Lago Regillo sono state bruciate sterpaglie e le fiamme hanno distrutto anche cumuli di rifiuti ed elettrodomestici abbandonati.

Sul posto i vari gruppi della protezione civile di Roma Capitale del VI gruppo e i vigili del fuoco. L'incendio è divampato in un terreno ed è arrivato fino alla tenuta di Pantano. Non è escluso che si tratti di un rogo doloso alimentato dal vento, non è esclusa. Già lo scorso giugno la zona di Rocca Cencia era stata data alle fiamme.