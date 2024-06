VIDEO | Maxi incendio a Rocca Cencia, bruciate balle di fieno. I residenti: "Aria irrespirabile"

Un maxi incendio è scoppiato e si è sviluppato nella serata di lunedì 17 giugno nella zona di Rocca Cencia, a Roma. Nell'area della vallata a ridosso della zona industriale sono state bruciate decine di balle di fieno. Sul posto i vari gruppi della protezione civile di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'ipotesi che si tratti di un rogo doloso alimentato dal vento, non è esclusa.

Un rogo sarebbe scoppiato in mattinata per poi propagarsi fino a tarda sera. Sul posto i pompieri della squadra 21 A e i 10 nuclei inviati dalla sala operativa di Roma Capitale della protezione civile hanno lavorato per ore, soprattutto per la bonifica che continuerà anche nella mattinata di oggi.

E proprio martedì i residenti si sono svegliati con un forte odore acre. "Non si riusciva a respirare, con quella puzza. Abbiamo chiuso le finestre e non abbiamo dormito bene", il pensiero comune nelle chat dei gruppi Facebook del quartiere. Proprio mentre a Roma è bollino arancione per l'allerta caldo.