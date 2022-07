Tre incendi a Roma nord, le fiamme lambiscono la strada e minacciano i palazzi. Il video

Roma nord e in particoale il III municipio, sono assediati dagli incendio. Nel pomeriggio di sabato sono divampati nel giro di 2 ore almeno 3 roghi di vaste.

La situazione più critica al Nuovo Salario dove l'incendio, partito da via Gaspare Pacchiarotti, ha interessato parte della collina della stazione fino a spingersi a Serpentara. Tantissima la gente in strada per via del fumo che aveva avvolto completamente piazza Vinci.

Le fiamme si sono spinte fino alle abitazioni coinvolgendo persiane e parte dei terrazzi, come raccontato le immagini diffuse da Reporter Montesacro. Nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata tanta. È stato necessario anche l'ausilio, dall'altro, di un elicottero. In concomitanza è divampato un altro incendio boschivo in via Feo Balcari e un terzo in via della Cesarina. Immediata, su tutti i fronti, la risposta della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che hanno evitato il peggio.