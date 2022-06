VIDEO | Incendio a Malagrotta, le operazioni di smassamento dei rifiuti: "Lavoro lungo e delicato"

Vigili del fuoco ancora sul posto con 60 uomini e 20 mezzi di soccorso. Il portavoce Luca Cari: "Ci vorrà ancora del tempo per far rientrare l'allarme"

E' sotto controllo ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area saranno ancora lunghe e laboriose. Sicuramente tutta la giornata di oggi, ma non si esclude anche nei prossimi giorni. Sono ancora a lavoro i soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che da ieri pomeriggio sta interessando gli impianti dei rifiuti di Malagrotta.

Rassicurazioni sull'immediato arrivano dal portavoce dei vigili del fuoco di Roma, Luca Cari. Alle 8:00 di questa mattina infatti le fiamme risultavano sotto controllo. Sessanta gli uomini e 20 i mezzi, con rinforzi dal resto del Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche a lavoro senza sosta dalle 17:30 di ieri, quando la prima colonna di fumo ha fatto scattare l'allarme.

Proprio il portavoce dei vigili del fuoco ha poi fatto un primo punto sulle operazioni di spegnimento: "La situazione è sotto controllo ma non è vicina la risoluzione finale - spiega il portavoce presente sul posto Luca Cari -. Ci vorrà del tempo prima di spegnere del tutto le fiamme. Una notte di lavoro per 60 uomini che continuano il loro intervento". Poi un aggiornamento sulla situazione: "Le fiamme sono sotto controllo ma sono ancora attive. L'incendio è confinato all'interno dei due capannoni interessati dalle fiamme. Il rischio - sottolinea Luca Cari - era che le fiamme potessero propagarsi ancora, ma i soccorritori impegnati sono riusciti a contenerli e ad evitarne appunto la propagazione".

"Si tratta di rifiuti solidi urbani - spiega ancora il portavoce dei vigili del fuoco - tantissimo materiale, tonnellate di rifiuti. Ci vorrà ancora del tempo per far rientrare l'allarme. I nostri uomini sono infatti impegnati a smassare ed allargare i rifiuti, per entrare con l'acqua in profondità. Un lavoro lungo e lento, una operazione delicata".