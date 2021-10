VIDEO | Incendio distrugge bus Atac, la serie di esplosioni e il rogo. Distrutti almeno 20 mezzi

"Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell'accaduto", spiega l'azienda dei trasporti di Roma in una nota

Maxi incendio nelle rimessa Atac di Tor Sapienza, a Roma. Alle 4:20 circa i Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro sono intervenuti, su segnalazione giunta al 112, in ausilio ai Vigili del Fuoco per un violento rogo divampato presso la rimessa Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno distrutto circa 20 autobus.

Ad ingare i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. "Il rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell'accaduto", spiega l'azienda in una nota.