VIDEO | Autobus distrutto da un incendio a Tor Sapienza. I testimoni: "Sono stati momenti di paura"

Paura domenica mattina a Tor Sapienza a causa di un incendio che ha distrutto un autobus in servizio. Un bus Roma Tpl della linea 314, andato carbonizzato in meno di venti minuti. Momenti di apprensione, con il rogo che ha preso forza rapidamente davanti alle centinaia di persone e passanti che affollavano la strada del popoloso quartiere di Roma est. Fra di loro anche il consigliere di Fdi in V municipio Daniele Rinaldi, testimone dell'accaduto.

Bus in fiamme a Tor Sapienza: la notizia completa

"Stavo passando con l'auto quando ho visto il bus prendere fuoco dalla parte posteriore con le fiamme che hanno poi avvolto e fatto scoppiare i finestrini di dietro - le parole del candidato presidente del centrodestra alle ultime amministrative -. L'incendio avanzava rapidamente e insieme ad altri automobilisti abbiamo allertato i passanti prima dell'arrivo dei soccorsi".

Con l'incendio che ha preso forza rapidamente "quando sono arrivato poco distante dall'autobus a bordo non c'era fortunatamente nessuno. Sono stati momenti concitati. All'arrivo dei pompieri per fortuna l'allarme è poi rientrato".