VIDEO | Autobus della RomaTpl distrutto da un incendio: le immagini del "flambus"

Incendio su un autobus delle linea Roma Tpl in via della Venezia Giulia all'altezza di via della Serenissima, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Le fiamme, intorno alle 6.30, sono divampate su una vettura della linea 548 Roma Tpl. Il video dalla pagina facebook di Dillo a Roma.