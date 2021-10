VIDEO | Incendio nella rimessa dei bus Atac, le immagini del rogo spento dai vigili del fuoco

Sono in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro sull'incendio divampato nella notte nella rimessa Atac di via Prenestina. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, in ausilio ai vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto circa 20 autobus e le cause sono in corso di accertamento. I rilievi sono a cura del Nucleo Investigativo di via In Selci.

L'incendio è stato domato ma sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza nella rimessa Atac dove nella notte sono andati a fuoco bus e un numero imprecisato di vetture danneggiate dal calore sprigionato. Sul posto sono intervenute anche tre autobotti, un carro autoprotettori e il funzionario di servizio.