VIDEO | Brucia auto in sosta, carabiniere libero dal servizio affronta le fiamme

In poche ore i Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono risaliti a un uomo di 30 anni, gravemente indiziato dell’incendio di tre autovetture, avvenuto nel pomeriggio del 29 luglio in largo Biagio della Rosa.

La risposta dell’Arma locale ha subito ridato serenità alla cittadinanza rimasta scossa di fronte ad un evento insolito per la comunità colleferrina, anche perché accaduto in pieno giorno.

A giungere per primi sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale che, dopo aver posto in sicurezza l’area, si sono adoperati per circoscrivere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Fiamme che avrebbero prima coinvolto una Alfa Mito per poi propagarsi a due Fiat Panda parcheggiate adiacenti, danneggiandole irreparabilmente.

Nella circostanza, un Carabiniere del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Colleferro, libero dal servizio, notando l’incendio, è accorso sul posto e, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, si è prodigato, tramite l’utilizzo di un idrante di una struttura adiacente, provvedendo a ultimare le operazioni di spegnimento ed evitare più gravi conseguenze, rimanendo anche intossicato dai fumi inalati.

Copyright 2022 Citynews