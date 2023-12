Da questa mattina intervento dei vigili del fuoco in corso a Largo Benito Jacovitti, nella zona di Mezzocammino, per l'incendio di un'autorimessa interrata. Evacuato un intero edificio con all'interno 120 persone. Coinvolti dall'esplosione di una bombola di GPL due vigili del fuoco. Non sarebbero gravi. Le immagini e tutta la notizia completa.