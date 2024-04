VIDEO | Il cimitero di pneumatici bruciati nella discarica incendiata ad Ardea

È proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco, anche con mezzi movimento terra utili a spostare i cumuli di rifiuti bruciati, ad Ardea per l'incendio che da ieri sta interessando una discarica non autorizzata. Sul posto sono impegnate tre Aps, tre autobotti più una kilolitrica, con il supporto del personale Gos tramite l'utilizzo di mezzi movimento terra (ruspe, escavatori e pale meccaniche) più il cannone robotizzato lancia schiumogeno. Le operazioni dureranno anche nei prossimi giorni.