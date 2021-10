VIDEO | Bus Atac distrutti da maxi incendio, i rilievi e il sopralluogo dei carabinieri

Il rogo, divampato intorno alle 4.15 nella rimessa Atac in via Prenestina 507, ha coinvolto circa 30 autobus. Almeno venti quelle distrutte, circa dieci quelle danneggiate. Secondo una prima ipotesi, l'incendio sembra sia dovuto a un cortocircuito di un vecchio autobus. Gli autobus erano prevalentemente alimentati a metano.

Le cause del rogo, però, sono ancora in corso di accertamento. Dopo lo spegnimento del rogo, i rilievi tra le carcasse dei bus bruciati sono stati fatti a cura del Nucleo Investigativo di via In Selci, indagini affidate invece ai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro.