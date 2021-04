VIDEO | Grossista di cocaina, la droga nascosta in un tombino. Le immagini

Un grossista di cocaina e due pusher. Ad incastrarli gli agenti di polizia che hanno trovato il deposito della droga in un appartamento a Lunghezza, nella periferia est della Capitale. Sequestrati 4 panetti di hashish, più di mezzo chilo di cocaina e 10 mila euro in contanti

I tre arresti sono arrivati nell'ambito di un vasto servizio antidroga, i poliziotti del commissariato Viminale hanno “attenzionato” un incrocio della periferia est della capitale dove, secondo i loro sospetti, sarebbero avvenuti gli scambi di droga tra spacciatori di vari livelli. L’intuizione investigativa si è rivelata giusta: durante un appostamento, gli agenti hanno documentato uno scambio droga/soldi.

In particolare due giovani di 24 e 49 anni, hanno comprato 50 grammi di cocaina da un ragazzo; mentre una parte degli investigatori fermava gli acquirenti, gli altri colleghi seguivano discretamente il venditore che è rientrato nella propria abitazione.

Per non compromettere l’operazione i poliziotti hanno atteso per ore il venditore, un 32enne, uscisse nuovamente da casa per bloccarlo e perquisire l’appartamento con il prezioso aiuto di Condor e Kara, due dei migliori cani antidroga della Questura di Roma. È stato proprio il loro fiuto a condurre gli investigatori in un tombino dove erano nascosti circa 500 grammi di cocaina e 4 panetti di “fumo”; in casa sono stati trovati 10 mila euro in contanti e le buste in plastica del tutto identiche a quelle usate per cedere la droga ai due giovani.

I 3 pusher, al termine degli accertamenti, sono stati arrestati dagli gli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, e posti a disposizione della Magistratura.