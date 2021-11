VIDEO | Nubifragio su Roma: a Piramide spunta il gommone per salvare gli automobilsti

Sono intervenuti con il gommone salvando un automobilista in zona Piramide, rimasto con il suv in panne a causa del violento acquazzone abbattuto in città nella notte. Sono stati oltre un centinaio gli interventi della Polizia Locale, della protezione civile e dei vigili del fuoco sul territorio capitolino eseguiti a causa della forte pioggia.



Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, causa allagamenti, accumulo di fango su carreggiata e caduta rami che hanno colpito diverse zone della città, prestando inoltre ausilio agli automobilisti rimasti con i veicoli in panne.



Tra i vari interventi i principali hanno riguardato Piazzale del Verano, Via della Maglianella, Via Cilicia, Via della Pisana, sottopasso di Via Prati Fiscali , piazzale Ostiense. Pattuglie tuttora impegnate in via Portuense, all’altezza di Via Pacinotti, a causa della presenza di un copioso strato di fango su strada.



Video di Alessandro Giannini