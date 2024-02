VIDEO | L'ex leader di Forza Nuova sostiene gli agricoltori in marcia a Roma: "Uniti contro Bruxelles"

Giuliano Castellino, già leader di Forza Nuova, dopo la condanna per l'assalto alla Cgil, torna a far parlare di sè e lo fa con un video. Castellino, che per quella sentenza ha fatto ricorso in Appello, è il leader del movimento di estrema destra Ancora Italia. Ha scelto di appoggiare la protesta e la marcia su Roma degli agricoltori, attesi in città oggi con i loro trattori.

"La Roma del dissenso è pronta ad accogliere i nostri fratelli agricoltori - ha detto, in un video, Castellino sottolineando il suo appoggio - Stasera vi diremo giorni, piazze e orari. Con gli agricoltori, con il popolo della terra, popolo unito contro Bruxelles"