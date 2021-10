VIDEO | G20 Roma, Joe Biden al Vaticano. Area di massima sicurezza: elicotteri in volo e controlli anche nel Tevere

Le immagini dall'elicottero dei carabinieri in volo sulla zona rossa e i controlli nel centro della Capitale e dell'arrivo del presidente Usa

Il Presidente Joe Biden arriva a Roma per il G20 a bordo dell'Airforce One. Ad accompagnarlo la moglie Jill. Oggi ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. Tiratori scelti e un'area di massima sicurezza ne hanno garantito la sicurezza.

Blindata anche l'area che circonda la Nuvola, dove ci sarà il vertice dei capi di Stato e di governo, e che si estende fino al palazzo dei Congressi dell'Eur sarà sorvolata da un elicottero. Un velicolo dell'Arma ha già sorvegliato la zona, mentre la polizia ha scandagliato l'area del Tevere.