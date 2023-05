VIDEO | Carbone nero nella Fontana di Trevi: insulti di turisti e romani contro gli attivisti

Carbone vegetale nell'acqua della Fontana di Trevi che si annerisce subito. L'intervento della polizia locale e gli insulti di romani e turisti contro gli ambientalisti. Il blitz degli attivisti ambientalisti del movimento Ultima Generazione fa discutere tanto che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto lanciando un appello: "Questo blitz comporterà un intervento significativo, costerà tempo, impegno e acqua, perché questa è una fontana a riciclo d'acqua. Ora noi la dovremo svuotare, si butteranno via 300 mila litri d'acqua, che è la capienza della fontana".

Al termine dell'iniziativa in 1o sono stati fermati dagli agenti della polizia municipale. Saranno denunciati, come è già accaduto nelle decine di altre iniziative delle ultime settimane. I dieci attivisti hanno esposto uno striscione "Non paghiamo il fossile". Dall'inizio dell'anno la Questura ha già emesso 84 provvedimenti di fogli di via obbligatorio per gli attivisti non romani.