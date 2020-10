VIDEO | Così una banda ha fatto esplodere la cassa continua di un supermercato: le immagini

Tre uomini incappucciati, forse un quarto in auto, poi la fiammata e la forte esplosione. Sono le immagini della banda che ha messo a segno il furto della cassa continua all'Ipercarni di Talenti la notte fra domenica e lunedì. Un forte boato, avvenuto nel cuore della notte, che ha svegliato i tanti abitanti del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro.

Fragorosa l'esplosione, tanto da far saltare in aria lo sportello blindato del supemercato di via Carlo Lorenzini con lo stesso volato per diversi metri che ha danneggiato poi un'auto in sosta sulla strada che fa angolo con via D'Ovidio. In fuga con il denaro sulle tracce della banda sono in corso le indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato.