La moda dei giovani di far ubriacare e vedere combattere 'Er Pantera', fare i video e pubblicarli su TikTok

In un video si vedono ragazze e ragazzi giovanissimi, anche minorenni, con il cellulare in mano che lo riprendono mentre inscena un incontro di boxe con un non meglio identificato contendente. In altre immagini si osserva mentre caracollante e ubriaco affronta - per così dire - gli agenti della polizia di Stato che controllano Trastevere. E ancora mentre, accerchiato da un gruppo di ragazzi, viene tenuto per la testa e abbeverato con un del rum, alla goccia in una piazza Trilussa stracolma.

Queste storie finiscono spesso con: "al vaglio delle immagini delle telecamere di sorveglianza, da parte della polizia". Eppure questo non è il caso. È tutto fatto alla luce del sole o - per meglio dire - sotto i lampioni di uno dei rioni storici di Roma.

Simone Lopetti, 55enne del Quartaccio soprannominato 'Er Pantera' dal popolo della notte di piazza Trilussa, è diventato uno showman. Anzi, un influencer "coatto". Di quelli della Roma "modello Instagram" che abbiamo già raccontato e che hanno fatto conoscere personaggi come 'Er Brasiliano' e '1727', quello che aveva "preso il muro, fratellì".

Ancora una volta, la genesi della notorietà è stata un fatto di cronaca. 'Er Pantera' che vive assiduamente tra piazza Trilussa, piazza Gioacchino Belli, via di San Francesco a Ripa lo scorso novembre era stato picchiato a sangue, massacrato a calci in faccia e riempito di botte da un paio (forse più) di giovani in felpa e cappuccio. Gli avevano causato diverse fratture, mentre, sotto effetto di alcolici, era steso a terra, già in stato confusionale e comunque incapace di difendersi. Per quel fatto, visti i tanti video fatti e diventati virali e quindi grazie alle famose "immagini dei video al vaglio", furono identificati due giovani.

Dopo quel fatto 'Er Pantera' è sbarcato, per così dire, sui social. Un canale Instagram e uno su TikTok, questo da quasi 16mila follower e con oltre trentaduemila like ai suoi video. Account gestiti da un'altra persona. Insomma, un manager, come per i vip. Fatto sta che Simone 'Er Pantera' ormai è una delle attrazioni principali di piazza Trilussa.

Il cinquantacinquenne del Quartaccio, di fatto, è innocuo, a Campo de Fiori, dove "bazzica" di giorno, i commercianti lo aiutano quando possono. Almeno così racconta chi lo conosce. Lopetti, tuttavia, due settimane è stato denunciato a piede libero per porto d'armi perché aveva con sè un taglierino. Non è stato più aggredito e resta una persona "nota", altro termine "guardiesco", a polizia, carabinieri e assistenti sociali.

Spesso viene messo in mezzo dai giovani presenti che, in tante - troppe - occasioni però esagerano. Il video postato un giorno fa dove si vedono adolescenti appena maggiorenti che lo fanno bere un'intera bottiglia di superacolico è stato ripreso tra le risate generali, con tanto di hashtag #erpanteraonfire. I giovani romani si divertono così. Dopo gli appuntamenti con le risse riprese al Pincio o al ponte della Musica, ecco un nuovo modo alla vaccinara per diventare virali, forse per noia.