VIDEO | Un elefante e una giraffa in fuga negli studi di Cinecittà

Un elefante e una giraffa, che erano negli studi di Cinecittà per alcune riprese, sono sfuggiti al controllo degli addetti e hanno tentato la fuga correndo per le strade interne della cittadella del cinema, inseguiti da diverse persone. Gli animali sono stati presi dopo qualche minuto. Scena insolita dagli studios di Roma. Il video della scena è stato pubblicato sul profilo Instagram Welcome to Favelas.