VIDEO | La droga per lo spaccio nascosta nel motore della lavatrice

Nascondeva la droga da spacciare nel motore della lavatrice di casa. Un uomo residente a Ostia, poi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dagli agenti del X distretto Lido di Roma.

I poliziotti, a seguito di una attività investigativa, hanno individuato l’appartamento dell’uomo e, giunti sul posto, il cane antidroga della squadra cinofili ha iniziato a raspare con insistenza la porta d’ingresso dell’abitazione. Il 52enne - cittadino italiano - che in quel momento si trovava in spiaggia presso una località balneare, è stato raggiunto dai poliziotti e condotto presso la sua abitazione. Una volta entrati all’interno per eseguire la perquisizione domiciliare, l’uomo ha riferito di detenere della sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno del secchio della spazzatura, nascosta sotto al sacchetto.

Nel corso della perquisizione, il cane antidroga si è diretto senza esitazione nel bagno e in particolare vicino alla lavatrice. Il 52enne, oramai alle strette, ha riferito di aver occultato all’interno del vano motore degli involucri di sostanza stupefacente. Nello specifico, sono stati trovati involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 272 grammi oltre ad un bilancino di precisione e una lama sporca di sostanza stupefacente. Rinvenuti e sequestrati anche 0.39 grammi di marijuana. L'arresto è stato poi convalidato dalla magistratura.