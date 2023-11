VIDEO | Anziana morta schiacciata da un albero a Monterverde, i residenti: "È uno schifo"

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di una donna travolta questa mattina da un albero in via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il pm di turno, Eugenio Albamonte, insieme ai carabinieri della Forestale. A

coordinare gli accertamenti è il procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

In attesa delle indagini, tra i residenti del quartiere c'è sconforto. "Purtroppo sono le condizioni degli alberi a Roma. Speriamo che facciano qualcosa perché così non si può andare avanti. È troppo pericoloso. È una situazione schifosa. Gli alberi qui sono vecchi e non vengono potati da chissà quanto" spiega un residente di via Don Olimpia a Roma a Lapresse.

I residenti della zona di Monteverde non nascondono la rabbia per l'incuria della vegetazione urbana e segnalano la situazione rischiosa di molti alberi del quartiere. "Li facessero crescere ancora un po’ di più questi alberi", dice ironicamente il macellaio della via.